Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başladı. Çabukluk ve pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.



Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 19 Nisan Pazar günü, saat 16.00'da, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

