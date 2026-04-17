Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle bilinçleniyor

        Diyarbakır'da anne adaylarına yönelik "Gebe Okulu" hizmetleri sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:53 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük koordinesinde yürütülen gebe okulu hizmetleri, hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde anne adaylarına sunuluyor.

        Gebe okullarıyla anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, anne ve bebek sağlığının sağlık hizmetlerinde öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.

        İl genelinde gebe okulu hizmetlerinin her geçen gün güçlendirildiğini ifade eden Asiltürk, "Hastanelerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hizmet veren gebe okullarımız aracılığıyla anne adaylarımıza kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Amacımız, gebelik sürecinin her aşamasında anne adaylarımızın yanında olmak ve sağlıklı nesillerin temellerini güçlendirmektir." dedi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Sertaç Ayçiçek de gebe okullarının yalnızca gebelik sürecinde değil, gebelik öncesinde de önemli bir rehberlik sunduğunu söyledi.

        Gebelik planlayan ya da gebelik sürecinde olan tüm kadınların bu eğitimlerden faydalanması gerektiğine dikkati çeken Ayçiçek, şunları kaydetti:

        "Gebe okullarımızda doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçler detaylı şekilde anlatılmakta, anne adaylarımız birebir eğitimler ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenmektedir. Normal vajinal doğum, sezaryen doğuma kıyasla hem anne hem bebek açısından daha fizyolojik ve sağlıklı bir süreçtir. Anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlarken komplikasyon riskleri de daha düşük olmaktadır. Bu nedenle normal doğumu desteklemek ve doğru bilgilendirme yapmak büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

