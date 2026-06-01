Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Aziziye Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

