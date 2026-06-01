Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Haci Ö. (30), dün ailesiyle birlikte gezi amacıyla il merkezinden Dicle Baraj Gölü'nün Kale Mahallesi mevkisine gitti.



Bir süre sonra gözden kaybolan Haci Ö'yü bulamayan aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Bunun üzerine polis ekiplerince bölgede arama yapıldı.



Aramalardan sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin baraj gölünde yaptığı aramada, Haci Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.



Sudan çıkarılan cenaze, önce Eğil Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Öte yandan, Haci Ö'nün psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

