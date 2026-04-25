Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı. Amed Sportif Faaliyetler ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 16.00’da Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

