Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda yaralananlarla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte 2-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, 11 kişinin yaralandığı, ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Y.B, S.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
7 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.