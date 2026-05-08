Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda yaralananlarla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda yaralananlarla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda yaralananlarla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte 2-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, 11 kişinin yaralandığı, ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Y.B, S.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        7 şüphelinin işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'a iki büyük sağlık müjdesi Çocuk Kalp Merkezi büyüyor, Şehir Has...
        Diyarbakır'a iki büyük sağlık müjdesi Çocuk Kalp Merkezi büyüyor, Şehir Has...
        Diyarbakır'da 2. Zerzevan Cup lansmanı tarihi kalede gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da 2. Zerzevan Cup lansmanı tarihi kalede gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da silahla çevreye rastgele ateş açan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da silahla çevreye rastgele ateş açan zanlı tutuklandı
        DicleFest Şanlıurfa için geri sayım başladı
        DicleFest Şanlıurfa için geri sayım başladı
        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaşt...
        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaşt...
        Glütensiz yaşama güvenilir destek
        Glütensiz yaşama güvenilir destek