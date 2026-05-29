Çermik'te şehit ailelerine bayram ziyareti
Çermik Kaymakamı Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Karataş ile Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, şehit güvenlik korucuları Mehmet Emin Karapolat ile Selattin Karademir'in ailelerinin evlerine ziyarette bulunarak Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Karataş ile Karamehmetoğlu, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti.
