Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Diyarbakır'da Anıt Park'ta başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Valilik önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisinin yaptığı törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu konuşma yaptı.



Törene, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Birol Danişman, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Şırnak



Şırnak Valiliği önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Spor Salonu'nda devam eden programda Cırıt, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Törende, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Batman



Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.



Programda, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.



Törene, Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Arıduru, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Elazığ



Elazığ Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Yakup Kılıç Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.



Törene, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.



Etkinlikler kapsamında Vali Hatipoğlu, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Kırnak'a devretti. ﻿

