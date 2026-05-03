        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır Valiliğinden "hastanede silahlı saldırı" iddialarına ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında söz konusu hastane içerisinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Emniyet birimlerimiz tarafından konu detaylı şekilde incelenmiş olup, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu algının, yakını vefat eden bir şahsın, vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Süper hücre" fırtınası!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Diyarbakır'da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Diyarbakır'da sağanak yolları göle çevirdi
        Diyarbakır ve Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı; yollar suyla doldu
        Diyarbakır Valiliğinden 'hastanede silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıkl...
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak etkili oldu
