Diyarbakır ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Mardin ve Elazığ'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Diyarbakır Anıt Park'ta düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Gökduman, törene katılan meslektaşlarının gününü kutladı.



Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Uzun ile Jandarma Kıdemli Albay Erkan Varol, asker ve polisler katıldı.



Selahaddin Eyyübi Camisi'nde düzenlenen programda da cuma namazı öncesinde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.



Programa Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Gökduman, İl Müftüsü Celal Büyük, polis ve vatandaşlar katıldı.



- Bingöl



Bingöl'de Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Kalaycı ve beraberindekiler törenin ardından Vali Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti.



- Şırnak



Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, İl Müdürü Volkan Sazak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, Şırnak'ın hızla gelişen ve dönüşen bir şehir olduğunu, güvenlik güçlerinin büyük fedakarlıklarıyla huzura kavuşan kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kentin en az suç işlenen 10 şehir arasında bulunduğunu bildiren Ekici, şunları kaydetti:



"Kamu düzen ve güvenini, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi bu şehirde geliştiren, görev anlayışıyla başta emniyet müdürümüz olmak üzere her rütbedeki polis çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız rahat uyusun diye 24 saat uyumayacağız, görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız, güvenlik personelimiz, memurlarımız ve esnafımız ile çalışarak bu güzel Şırnak'ı birlikte inşa ve ihya edeceğiz. Bu şehirde 142 polisimiz şehit olmuş, onları da minnetle yad ediyorum. Türk Polis Teşkilatının 181. yılını kutluyorum."



Belediye Başkanı Mehmet Yarka da yerel yönetimler olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını belirtti.



İl Emniyet Müdürü Sazak ise adaletin tesisi için mülki idareden aldıkları talimatla gece gündüz çalıştıklarını anlattı.



Kamu düzenini korurken devletin şefkat elini kent halkına her zaman hissettirdiklerini aktaran Sazak, "Bu üniforma devletin disiplinini, ciddiyetini, merhametini ve sorumluluğunu temsil etmektedir. Bizler Türk polisleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluğun son derece büyük olduğunun farkındayız. Her müdahalemiz kamu düzenini ayakta tutan bir iradedir." dedi.



Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Murat Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, şehit aileleri ve polisler katıldı.



- Mardin



Mardin'de Garnizon Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende, İl Müftü Yardımcısı Sait Ocak şehitler için dua etti.



Tecimer, törende, "Sizler, bu vatan uğruna gözünüzü kırpmadan can verirken, ardınızda sadece bir bayrak değil, dimdik ayakta duran bir millet ve sarsılmaz bir irade bıraktınız. Emanetiniz olan bu vatan, bayrak ve kutsal değerler, kalbimizde taşıdığımız en büyük sorumluluk, en kıymetli onurdur." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Tecimer, güvenlik güçleri ve şehit yakınları ile şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.



- Elazığ



Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

