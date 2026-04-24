Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sevgi Sevil'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.



Dosyayı inceleyen JASAT ekipleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri inceledi.



Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital deliller ve HTS incelemeleri sonucunda aile üyelerinin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığını ortaya çıkardı.



- Atış mesafesinin "uzak" değil "yakın" olduğu belirlendi



Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden inceledi. İlk incelemede "uzak atış" olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan "yakın atış" olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı.



JASAT ekipleri uzun namlulu tüfek ile öldürülen maktulün olay yerinde aile üyeleri tarafından 30 dakika bekletildiğini ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmediğini belirledi.



Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan F.S, M.S. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

