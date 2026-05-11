        Diyarbakır'da "6. Çermik Kitap Fuarı" açıldı

        Diyarbakır'da "6. Çermik Kitap Fuarı" açıldı

        Diyarbakır'da "6. Çermik Kitap Fuarı" düzenlenen törenle kapılarını açtı.

        Giriş: 11.05.2026 - 18:50
        Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen fuara 45 yazar ve 107 yayınevi katıldı.

        Yaklaşık 350 bin kitabın okurlarla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler düzenlenecek.

        Açılışa katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaptığı konuşmada, düzenlenen kitap fuarının kültür hayatına önemli bir katkı sağladığını ve en önemli belediyecilik hizmetlerinden olduğunu söyledi.

        Kitap fuarının 6'ncısını düzleyerek kurumsallaştırmanın başarı olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

        "Okuyarak gelişebiliriz, anlarız, hiç gitmediğimiz dünyalara gider, hiç tanımadığımız karakterlere ulaşırız. Okumak bizi ehlileştirir, ihya eder. Allah'ın tüm insanlığa ilk emri 'oku' diye başlamıştır. Okuma zihni faaliyetleri harekete geçiren en güçlü eylemdir."

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da teknoloji bağımlılığını yoğunlaştığı bir dönemde gençlerin kitapla bağ kurmasının, kelime dağarcıklarını geliştireceğini ve kendilerini doğru ifade edebilmelerine yardımcı olacağını belirtti.

        Ataman, "Kitap okumak sadece ders başarısı değil insanın karakterini, hayal gücünü güçlendirir. Bir kitap bazen bir insanın hayatını değiştirebilir. Bu yüzden gençler için kitap okumak bir zorunluluk değil en iyi yatırımdır." diye konuştu.

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş da ilçede geleneksel hale gelen kitap fuarının 6'ncısının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sadece bir kitap fuarının değil kültürün, düşüncenin ve geleceğin kapılarını hep birlikte araladıklarını belirten Karataş, "Bizler ilk emri 'oku' olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Kitap sadece bilgi taşıyan bir araç değil insanı inşa eden en önemli hazinedir. İnsanı sessizce olgunlaştıran en büyük teknoloji de kitaptır." diye konuştu.

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ise fuara katılım sağlayan yayınevlerine ve yazarlara teşekkür etti.

        Karamehmetoğlu, "Kitaplar bilgiye ulaşmanın, düşünceyi geliştirmenin ve geleceği inşa etmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu anlamlı organizasyonun okuma kültürüne katkı sunacağına ve özellikle gençlere ilham vereceğine inanıyorum." dedi.

        Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran da binlerce kitabı ilçe halkı ve çevre ilçelerden gelen misafirlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Davetliler fuarı gezerek kitapları inceledi.

        Çermik Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

