Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 24.04.2026 - 15:40
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 832 Sokak'taki bir evde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Öte yandan ekiplerin çalışması bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
