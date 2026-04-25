Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yenişehir Mahallesi Silvan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

