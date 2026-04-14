        Diyarbakır'da otomobilin kaldırımda çarptığı 2 öğrenci yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 öğrenci kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:56 Güncelleme:
        M.M.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dicle Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali K. (17) ve Ahmet Çınar Ü'ye (11), ardından ağaçlara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ali K, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Çınar Ü. de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Muhammed Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kazanın yaşandığı bölgede esnaf Ercan Kaya, AA muhabirine, sabah saatlerinde iş yerinde bulunduğu sırada kazanın olduğunu belirterek, "Dışarıya koştum, baktım araç kaldırımın üstünde. İki çocuğa çarpmış. Sağlık ekibi ve polisi aradık. Bölgede sabah saatlerinde okula giden çok sayıda öğrenci var." ifadesini kullandı.

        Esnaf Erdi Yoldaş da kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Allah yaralılara şifa versin." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

