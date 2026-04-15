Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:52 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi (DÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle tarihi Keçi Burcu önünde bir araya gelen katılımcılar, davul zurna eşliğinde yürüyüşe başladı.

        Yürüyüş sırasında Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların da katılımıyla halay çekildi. Kortej yürüyüşü İçkale girişinde son buldu.

        Daha sonra İçkale Müze Kompleksi'nde hafta dolayısıyla düzenlenen açılış programında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, kentin kültür, inanç ve gastronomi yönünden çok önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın bilinen 12 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bu coğrafyada çok sayıda farklı medeniyet hüküm sürdü ve biz o medeniyetlerin izlerini hala şehrimizin birçok noktasında taşıyor olmaktan da çok büyük gurur duyuyoruz. Diyarbakırlılar şehirlerini 33 medeniyetli bir şehir olarak tarif ediyorlar ve gerçekten de sadece Suriçi'nde değil, Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde bu tarifin hakkının verildiğini düşünüyorum." dedi.

        Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, bu alanların çok bilindiğini fakat kentin kültürel mirasının bunlarla sınırlı olmadığını belirtti.

        Şu anda Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı destinasyonuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

        "Orası şu anda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde, inşallah 2026 yılı içerisinde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne geçecek. Bunun için çalışıyoruz. Bu manada kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum çünkü Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı Türkiye'nin UNESCO'ya bu manada teklif ettiği tek yer bu yıl için. Önümüzdeki aylarda inşallah bu süreç de tamamlanacak ve Diyarbakır sadece Surlar ve Hevsel Bahçeleri değil, aynı zamanda Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı'yla da kalıcı miras listesinde 4 eseriyle yer alan çok özel bir şehir haline gelecek."

        Kentin inanç turizmi açısından da çok önemli yere sahip olduğuna değinen Zorluoğlu, geçen yıl inanç turizmi açısından önemli bir merkez olan Eğil ilçesinin 400 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini aktardı.

        Zorluoğlu, şunları paylaştı:

        "Şehrimiz malum sebeplerle uzun yıllar bu zenginliklerini ve bu turizm potansiyelini çok açığa çıkaramadı ancak son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte Diyarbakır'ımıza özellikle ülkemizin batısından çok büyük turist akını olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bugün batıda konuştuğumuz, görüştüğümüz herkesin aklında bir Güneydoğu Anadolu turu, bir Mardin, Diyarbakır, Urfa hevesi var."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de turizmin sadece seyahat faaliyeti olmadığını, aynı zamanda insanların birbirini tanıdığı, kültürlerin buluştuğu, şehirlerin hikayelerini dünyaya anlattığı güçlü bir köprü olduğunu ifade etti.

        Tekin, "Turizm Haftası vesilesiyle amacımız, sahip olduğumuz bu zenginliği daha görünür kılmak, turizm bilincini toplumun her kesimine yaymak ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını güçlendirmektir. Turizm, sadece bugünün değil, yarının da en önemli kalkınma alanlarından biridir; doğru planlandığında istihdam üretir, yerel ekonomiyi güçlendirir ve şehirlerin marka değerini artırır." şeklinde konuştu.

        Vali Zorluoğlu, daha sonra Saint George Kilisesi'nde ressam Fatih Yıldız'ın "Mezopotamya'nın Altın Kadınları" adlı yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Sergiyi gezen Zorluoğlu, Yıldız'dan resimler hakkında bilgi aldı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

