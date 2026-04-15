        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'den Süper Lig açıklaması:

        Trendyol 1. Lig'de 2. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Nahit Eren, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezon başında planlamanın ve kadro yapılanmasının bu yıl takımı Süper Lig'e çıkarmak üzere şekillendirildiğini söyledi.

        Süper Lig hedefiyle lige başladıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz aşama ve bulunduğumuz pozisyon itibarıyla şu an lig tamamlansa Amedspor, Süper Lig'de olacak. Bu avantajımızı kalan 3 maçımızda da muhafaza edeceğiz. Alacağımız olumlu neticelerle Süper Lig'e rakiplerimizin alacağı ya da kaybedeceği puanları düşünmeden kendi maçlarımıza odaklanacağız. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor."

        Takım olarak 3 günde bir maç trafiği yaşadıklarını vurgulayan Eren, son 9 günde üç maç yaptıklarını, bundan dolayı zaman zaman yorgunlukların olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

        "Kadro derinliğimizi, zaten devre arasında bu yıl Dünya Kupası'ndan dolayı sıkıştırılmış lig fikstürüne uygun alternatif bir şekilde yapılandırmaya çalışmıştık. Aslında bugünler bize o planlamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi çünkü kadro derinliğimiz belli sebeplerle azalmış ve devre arası yaptığımız transferlerle her bölgeye birer alternatif yaratmayı amaçlamıştık. Bugün 3 günde bir maç yapıyoruz. Önümüzde şu an kalan 3 maçımızın haftalara bölündüğünü düşündüğümüz zaman takımımızın daha da dinlenerek ve hazırlıklarını tamamlayarak bu maçlara çıkacağını biliyoruz."

        Eminevim Ümraniyespor maçında beklentileri karşılamayan bir sonuç aldıklarını kaydeden Eren, sonuca ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve bu hafta oynayacakları Özbeyli Bandırmaspor maçından 3 puan alarak kente döneceklerini söyledi.

        Taraftara destek çağrısında bulunan Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Kenetlenmenin tam da zamanı. Beklemediğimiz neticeler ama inandığımız, kararlı bir şekilde hedeflediğimiz Süper Lig için tam da yeniden kenetlenme çağrısında bulunuyoruz. Zaman zaman kötü neticelerle taraftarlarımızın bu büyük umuduna dair kırılmaların ya da tedirginliklerin oluştuğu anlardaki tepkiyi görmüyor değiliz. Hak da veriyoruz. Lakin tepkilerle eleştiri tabii ki her zaman yapılması gereken şey. Eleştiriler önümüzü görme açısından silkelenme ve yeniden ayağa kalkma açısından önemli. Bu futbolcular bizleri buraya getirdi. Bu teknik heyet bizlere bu puanları kazandırdı. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulübümüze, çalışanlarımıza ve taraftarımızdan en büyük beklentimiz kalan maçlarda bugüne kadar destekledikleri gibi takımlarını yalnız bırakmamak. Bundan da eminiz, yalnız bırakmayacak. Ama bu yaşananlara rağmen hiçbir dönemde karamsar bir ruh haline girmedik. Başaracağız, inanıyoruz, gücümüz ve emeğimiz var. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu emekler Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere bu güçlü taraftar desteğiyle geleceğimize inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da inşaat işçisi, silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Diyarbakır'da inşaat işçisi, silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Diyarbakır'da Yanık Merkezi yenilendi
        Diyarbakır'da Yanık Merkezi yenilendi
        Çermik kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Çermik kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Böyle hırsızlık görülmedi: Masanın üstüne çıkıp vitrindeki telefonları alar...
        Böyle hırsızlık görülmedi: Masanın üstüne çıkıp vitrindeki telefonları alar...
        Mevsimsel yağışlar balda yüksek rekolte beklentisini artırdı
        Mevsimsel yağışlar balda yüksek rekolte beklentisini artırdı
        Sakız Dağı'nda ters laleler görsel şölen sunuyor
        Sakız Dağı'nda ters laleler görsel şölen sunuyor