Futbol: Nesine 2. Lig play-off finali
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar
Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 73 Melih İnan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 80 Mehmet Manış), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 73 Enes Erol), Mustafa Şengül, Miraç Acer, Mertan Öztürk (Dk. 88 Berkay Doğan), Barış Sağır
Muşspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi (Dk. 82 Halil Yılmaz), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 63 Emirhan Karagülle), İlker Günaslan (Dk. 72 Bilal Budak), Sitenliy Okavuçi, Erkam Reşmen (Dk. 73 Ferdi Burgaz), Seçim Can Koç, Yusuf Yıldırım
Goller: Dk. 24 Mertan Öztürk, Dk. 61 Miraç Acer (Mardin 1969 Spor), Dk. 73 Bilal Budak (Muşspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Doğan, Dk. 90+3 Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Dk. 78 Muhammet Fatih Yıldırım, Dk. 90+4 Seçim Can Koç (Muşspor)
