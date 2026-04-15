Mevsimsel yağışlar balda yüksek rekolte beklentisini artırdı

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da mevsimsel yağışlar sayesinde çiçeklenme döneminin uzamasıyla balda yüksek rekolte beklentisi arttı.



Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan etkilenen kentte, kış aylarında düşen kar ve yağmur ile mart ve nisanda etkili olan yağış, çiftçilerin yanı sıra arıcılar için umut oldu.



Daha önce çiçeklerin az açması, çiçeklenme döneminin kısa sürmesi, açan çiçeklerin erken kuruması nedeniyle farklı illerdeki yaylalara gitmek zorunda kalan arıcılar, bu yıl memleketlerinde de arıları için bol besin bulmayı ümit ediyor.



Çiçeklerle dolan ovalarda daha uzun süre kalmak isteyen gezgin arıcılar, hala karla kaplı olmasından dolayı geç gidecekleri yaylalardan geç dönmeyi planlıyor.



- "Rekoltede artış bekliyoruz"



Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, son yıllarda kuraklıktan dolayı bitkilerdeki çiçeklenme süresinin çok kısaldığını, arıların besin bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.



Satar, "Bu yıl yağışlarla beraber arılarda yoğun faaliyet bekliyoruz. Bu yıl inşallah bal oranı artacaktır. Bitkilerin uzun süre yağış almasından dolayı çiçekler doğada daha uzun süre kalacak ve arılar daha iyi besin bulacak." dedi.



Arılar parazit kaynaklı hastalıklara maruz kalmadığı sürece bal üreticilerinin ovada daha uzun kalacağını ve yaylalara daha geç gideceğini ifade eden Satar, "Çiçeklenmenin uzun sürmesiyle arılar daha çok dışarıda kalabilecek ve polen toplayabilecek. Bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iyi bir rekolte bekliyoruz." diye konuştu.



- "Bu yıl bereketli"



Bölgede 21 yıldır arıcılık yapan Mehmet Gümüş, önceki yıllarda iklim şartları ve kuraklıktan dolayı verimde ve rekoltede düşüş yaşadıklarını belirtti.



Gümüş, şunları kaydetti:



"Bu yıl yağan kar ve yağmurla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında rekolte beklentimiz fazla. Yağmurların yağması ve çiçek türünün zenginliğiyle verimin beklentilerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Örneğin pamuk, narenciye ve keven balında beklentimiz fazla. Kuraklık olursa çiçek türü zengin olmaz. Çiçek türünün zengin olması için yağmur şart. Yağmur olmazsa verim alamayız. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı verim alamadık. Beklentimiz bu yıl yağışlardan dolayı rekoltenin çok olması."



Bingöl'den gelerek Dicle Vadisi'ne kovanlarını bırakan gezgin arıcılardan Hasan Kara da ailesiyle 16 yıldır bu bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.



Arıların doğanın canlanmasıyla uyandığını ve kovandan çıktığını anlatan Kara, "Hem ülke genelinde hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene güzel kar yağışı oldu. Ardından sürekli yağmur yağdı. Yağışlardan dolayı da bitki kökü iyi. İyi oranda polen bekliyoruz. Bu yıl bereketli, tabiata yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

