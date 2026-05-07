Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve geniş hizmet kapasitesiyle öne çıkan hastane, bölge halkına daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak.



Toplam 10 bin 750 metrekare kapalı alana sahip, 35 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan hastanenin ihtiyaç halinde kapasitesi 64 yatağa kadar artırılabilecek.



Hastane, polikliniklerden ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerinden hemodiyaliz hizmetlerine kadar birçok alanda kapsamlı sağlık hizmeti sunuyor.



Hastanede, 12 poliklinik odası, 3 ünitli ağız ve diş sağlığı polikliniği, gebe okulu ve ebe polikliniği, 2 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, 8 yataklı hemodiyaliz ünitesi ile evde sağlık hizmetleri birimi yer alıyor.



Anne ve bebek dostu yaklaşımıyla öne çıkan hastanede ayrıca, anne adaylarının doğum süreçlerini daha konforlu geçirebilmesi amacıyla modern TDL (Travay, Doğum, Lohusa) odaları da hizmete sunuldu. Acil servis bölümü ise erkek, kadın ve çocuk müşahede alanları, travma ve müdahale odaları, canlandırma ünitesi ile kapsamlı bir yapıda planlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık yatırımlarının vatandaşların sağlık hizmetine erişimini güçlendirdiğini belirtti.



Asiltürk, şunları kaydetti:





"Hani Devlet Hastanemiz, yalnızca bir sağlık tesisi değil; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, güvenli ve modern şartlarda ulaşabilmesi adına önemli bir yatırımdır. Modern altyapısı, donanımlı birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla ilçemize uzun yıllar hizmet verecek önemli bir sağlık kompleksini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."



Hani Devlet Hastanesi'nin ilçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara da 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

