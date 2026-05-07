Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı

        Yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan Hani Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve geniş hizmet kapasitesiyle öne çıkan hastane, bölge halkına daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak.

        Toplam 10 bin 750 metrekare kapalı alana sahip, 35 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan hastanenin ihtiyaç halinde kapasitesi 64 yatağa kadar artırılabilecek.

        Hastane, polikliniklerden ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerinden hemodiyaliz hizmetlerine kadar birçok alanda kapsamlı sağlık hizmeti sunuyor.

        Hastanede, 12 poliklinik odası, 3 ünitli ağız ve diş sağlığı polikliniği, gebe okulu ve ebe polikliniği, 2 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, 8 yataklı hemodiyaliz ünitesi ile evde sağlık hizmetleri birimi yer alıyor.

        Anne ve bebek dostu yaklaşımıyla öne çıkan hastanede ayrıca, anne adaylarının doğum süreçlerini daha konforlu geçirebilmesi amacıyla modern TDL (Travay, Doğum, Lohusa) odaları da hizmete sunuldu. Acil servis bölümü ise erkek, kadın ve çocuk müşahede alanları, travma ve müdahale odaları, canlandırma ünitesi ile kapsamlı bir yapıda planlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık yatırımlarının vatandaşların sağlık hizmetine erişimini güçlendirdiğini belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:


        "Hani Devlet Hastanemiz, yalnızca bir sağlık tesisi değil; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, güvenli ve modern şartlarda ulaşabilmesi adına önemli bir yatırımdır. Modern altyapısı, donanımlı birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla ilçemize uzun yıllar hizmet verecek önemli bir sağlık kompleksini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

        Hani Devlet Hastanesi'nin ilçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara da 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!

        Benzer Haberler

        İş adamı Bozkuş: ''Türkiye güçlü liderlikle bölgede huzur ve güvenin temina...
        İş adamı Bozkuş: ''Türkiye güçlü liderlikle bölgede huzur ve güvenin temina...
        Diyarbakır OSB'de sanayiciler altyapının modernizasyonuyla kesintisiz enerj...
        Diyarbakır OSB'de sanayiciler altyapının modernizasyonuyla kesintisiz enerj...
        Memleketi Diyarbakır'dan Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldır...
        Memleketi Diyarbakır'dan Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldır...
        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu cami temelini attı
        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu cami temelini attı
        Çermik'te istinat duvarı çöktü
        Çermik'te istinat duvarı çöktü
        Dicle Elektrik'ten fırtına mesaisi
        Dicle Elektrik'ten fırtına mesaisi