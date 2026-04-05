AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, Yığılca'yı ziyaret etti

​AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



​Programına AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Keşir, burada partililer, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Keşir, toplantıda muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi, yürütülen çalışmalarla ilgili istişare yaptı.



Daha sonra Yedigöller yolundaki çalışmaları inceleyen Keşir, projenin bölge ekonomisi ve turizmi için hayati önem taşıdığını belirterek, ​"Bu bölge üzerinde yaklaşık 2 yıldır titizlikle çalışıyoruz. Toplamda 38 kilometrelik güzergahı kapsayan bu yol, doğrudan 17 köyümüzü ilgilendiriyor. Özellikle İstanbul yönünden gelen turistlerimizin aktif olarak kullanacağı bu yol, Yedigöller turizmi için çok kıymetli. Proje tamamlandığında yol yaklaşık 90 kilometre kısalmış olacak." diye konuştu.



Keşir, yolun hem köylülerin ulaşım konforunu artıracağını hem de bölgenin turizm potansiyelini canlandıracağını dile getirerek, "Mevcut tempoda çalışmaların yaklaşık 1,5 yıl daha devam edeceği öngörülüyor. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Programa Belediye Başkanı Selami Savaş, AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilğın, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ile Dursun Albayrak katıldı.

