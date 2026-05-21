        Düzce Haberleri Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizasyonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, Çerkes ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

        Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

        Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Çarlık Rusyası'nın 162 yıl önce Çerkes halkını Kafkaslar'dan sürgün ettiğini ve sürgünde birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Ailelerin ve çocukların hayatlarını kaybettiği sürgünden geriye yarım kalan hayatların ve sessiz ağıtların kaldığını vurgulayan Sezgin, " Bizim büyüklerimiz Karadeniz'e baktığında sadece bir deniz görmedi. Onlar o sularda kaybettikleri annelerini, babalarını evlatlarını gördüler. Karadeniz onlar için yalnızca bir deniz değil, derin yasın ve hiç dinmeyen bir acının adı oldu." diye konuştu.

        Programa katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyerek, "Bu kültürün bu günlere kadar taşınmasındaki büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından rölyefin önüne çiçek bırakıldı, sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Katılımcılar daha sonra kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Düzce'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı
        Cumayeri Belediyesi ekipleri sahada Ekipler anında müdahalede bulunuyor
        Akçakoca tarihi güreşlere hazırlanıyor
        45 milyon Euro'luk yatırım sürüyor 14 kilometrelik hattın imalatı tamamland...
        Düzce Belediyesi vezneleri bayram tatilinde açık
        Düzce'de fırın ve pasta imalat ve satış noktaları denetlendi
