Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler K.A, İ.P, N.S, S.R.A.A. ve I.J.D.L'nin Düzce, H.B, C.A ve N.U'nun Zonguldak, N.K'nin ise Sakarya'da olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.