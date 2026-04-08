Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler K.A, İ.P, N.S, S.R.A.A. ve I.J.D.L'nin Düzce, H.B, C.A ve N.U'nun Zonguldak, N.K'nin ise Sakarya'da olduğu tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

