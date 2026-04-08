Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler K.A, İ.P, N.S, S.R.A.A. ve I.J.D.L'nin Düzce, H.B, C.A ve N.U'nun Zonguldak, N.K'nin ise Sakarya'da olduğu tespit edildi.



Düzenlenen operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

