Düzce Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Kırklareli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladı.



DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokol çerçevesinde her iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.



Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak protokolü imzaladı.



Rektör Sözbir, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, katkıları için Rektör Ak'a teşekkür etti.

