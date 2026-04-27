Düzce Üniversitesi'nde "dijitalleşme çağında ulusal güvenlik" konulu konferans düzenlendi

        Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), "Dijitalleşme Çağında Ulusal Güvenlik: Yeni Cepheler, Yeni Riskler ve 5G Ötesi Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 15:44 Güncelleme:
        DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, açılış konuşmasında, dijitalleşmenin günümüzde yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik bir unsur haline geldiğine dikkati çekti.

        Güvenlik kavramının fiziksel sınırların ötesine geçtiğini vurgulayan Sözbir, veri, iletişim altyapıları ve ileri teknolojiler ekseninde çok boyutlu bir yapıya evrildiğini kaydetti.

        Dijital dönüşümün, ulusal güvenlik politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığına değinen Sözbir, bu alandaki akademik çalışmaların önemine işaret etti.

        TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dijitalleşme sürecinin küresel ölçekte yeni fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini anlattı.

        Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle güvenlik anlayışının değişim geçirdiğini dikkati çeken Arslan, özellikle 5G ve ötesi teknolojilerin yalnızca iletişim alanını değil, tüm sektörleri dönüştüren altyapılar haline geldiğini kaydetti.

        Arslan, dijital dönüşümün günlük yaşamdan finans sektörüne, sağlık hizmetlerinden tarıma kadar geniş alanda etkisini gösterdiğini belirterek, bu yeni dönüşümün insan hayatını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

        Günümüzde savaşların artık yalnızca fiziksel alanlarda değil, dijital ortamlarda da gerçekleştiğini vurgulayan Arslan, siber savaşların geleceğin en önemli güvenlik tehditlerinden biri olduğunun altını çizdi.

        Elektronik sistemlerin, iletişim ağlarının ve veri altyapılarının savaşın bir parçası haline geldiğini söyleyen Arslan, ülkelerin bu yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

        Sözbir'in Arslan'a teşekkür belgesi takdim ettiği konferans, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Dijitalleşme çağında ulusal güvenlik
        Dijitalleşme çağında ulusal güvenlik
        Küçük kızlarda Cumayeri şampiyon
        Küçük kızlarda Cumayeri şampiyon
        Okul Sporları müsabakaları tüm heyecanıyla sürüyor
        Okul Sporları müsabakaları tüm heyecanıyla sürüyor
        Düzce 1907 Spor Kulübü voleybol takımı 2. Lig'de
        Düzce 1907 Spor Kulübü voleybol takımı 2. Lig'de
        "Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazel...
        "Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazel...
        Hobiden ekonomik özgürlüğe Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de hoşça vakit...
        Hobiden ekonomik özgürlüğe Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de hoşça vakit...