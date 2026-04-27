Düzce Üniversitesi'nde "dijitalleşme çağında ulusal güvenlik" konulu konferans düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), "Dijitalleşme Çağında Ulusal Güvenlik: Yeni Cepheler, Yeni Riskler ve 5G Ötesi Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.



DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, açılış konuşmasında, dijitalleşmenin günümüzde yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik bir unsur haline geldiğine dikkati çekti.



Güvenlik kavramının fiziksel sınırların ötesine geçtiğini vurgulayan Sözbir, veri, iletişim altyapıları ve ileri teknolojiler ekseninde çok boyutlu bir yapıya evrildiğini kaydetti.



Dijital dönüşümün, ulusal güvenlik politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığına değinen Sözbir, bu alandaki akademik çalışmaların önemine işaret etti.



TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dijitalleşme sürecinin küresel ölçekte yeni fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini anlattı.



Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle güvenlik anlayışının değişim geçirdiğini dikkati çeken Arslan, özellikle 5G ve ötesi teknolojilerin yalnızca iletişim alanını değil, tüm sektörleri dönüştüren altyapılar haline geldiğini kaydetti.



Arslan, dijital dönüşümün günlük yaşamdan finans sektörüne, sağlık hizmetlerinden tarıma kadar geniş alanda etkisini gösterdiğini belirterek, bu yeni dönüşümün insan hayatını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.



Günümüzde savaşların artık yalnızca fiziksel alanlarda değil, dijital ortamlarda da gerçekleştiğini vurgulayan Arslan, siber savaşların geleceğin en önemli güvenlik tehditlerinden biri olduğunun altını çizdi.



Elektronik sistemlerin, iletişim ağlarının ve veri altyapılarının savaşın bir parçası haline geldiğini söyleyen Arslan, ülkelerin bu yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.



Sözbir'in Arslan'a teşekkür belgesi takdim ettiği konferans, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.







