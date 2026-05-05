Düzce Üniversitesinde "Fahri Profesörlük Tevcih Töreni" düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler de ne yazık ki artık hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir uluslararası sorunu çözme iradesini ortaya koyamıyor. 194 üyenin 189'u etkisiz eleman, 5 tanesi her şey, dünyayı paylaşmışlar." dedi.



Düzce Üniversitesi'nce (DÜ) düzenlenen "Fahri Profesörlük Tevcih Töreni" için kente gelen Yıldırım ve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, ilk olarak Düzce Valiliğini ziyaret etti.



Yıldırım ve Yılmaz, Vali Mehmet Makas ile bir süre sohbet ettikten sonra DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki tevcih töreninde cübbesini giyen Yıldırım'a, Rektör Sözbir tarafından ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve altyapı alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinden dolayı mühendislik alanında fahri profesörlük belgesi verildi.



Daha sonra söz alan Yıldırım, Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın önemine değinerek, Türkiye'nin batı ile doğu medeniyetinin buluştuğu, zaman zaman da çatıştığı bölgede yer aldığını söyledi.



Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunun sebebi ne? Kuzeyimizde hareket, savaş var. Güneyimizde, doğumuzda savaş var. Balkanlarda çok hassas kırılgan bir yapı var. Dolayısıyla bütün bu şartlar altında dış tehditlere karşı iç bünyeyi çok sağlam tutmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.



Yıldırım, bugün dünyanın patronu olduğunu iddia eden emperyal güçlerin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğini vurgulayarak, "Bölgemizde çok ciddi belirsizlikler ve tehditler var. İran'da olanları, Filistinlilerin başına gelenleri düşünün. Libya, Ukrayna, Rusya'yı düşünün. Yani dünyanın birçok yerinde sorunlar, savaşlar, iç karışıklıklar var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler de ne yazık ki artık hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir uluslararası sorunu çözme iradesini ortaya koyamıyor. 194 üyenin 189'u etkisiz eleman, 5 tanesi her şey, dünyayı paylaşmışlar." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin son 40 yılını büyük oranda terörle mücadeleyle geçirdiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:



"Terörle mücadele bizim enerjimizden çok şey götürdü. Sadece para değil insan kaynağımızı da yok etti. 40 yıl içinde 40 bin sivil, asker, polis, güvenlik korucusu kaybettik. Bir insanı yaşatmak bile bütün insanlığı yaşatmaya bedeldir. Bununla da kalmadı 2 trilyon doların üzerinde bir maddi varlığımızı bir hiç uğruna, terör mücadelesi adına yok ettik. 2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin 2 katına yakın yüzde 180'i. Eğer bu paraları harcamasaydık şimdi Türkiye bugünkü konumunda değil, dünyanın, 16-17'nci ekonomisi veya satın alma gücü bakımından dünyanın 10-11'inci ekonomisi değil ilk 5 ekonomisi arasında yerini alacaktı. Fransa'nın da önünde olacaktı. Ne oldu o kaynaklar gitti, insanlarımız gitti, parasal kaynağımız gitti. Günün sonunda kazanılan bir şey yok ama güzel bir şey oldu, terör örgütü havlu attı."



Programda Yılmaz'a da ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve altyapı ile savunma ve eğitim alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetleri dolayısıyla deniz hukuku alanında fahri profesörlük belgesi takdim edildi.



Yılmaz, gençlerin Türkiye’nin gücüne güç katacağını ve önceki nesillerden daha yetkin olduğunu belirterek, "Gençlere söyleyeceğim şudur, Türkiye’nin bugünü dünden daha iyi. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir, dünyada 200'e yakın ülke var. 200'e yakın ülkede satın alma gücü paritesi bakımından dünyada 11'inciyiz, cari fiyatlarda dünyada 16'ncıyız. Dolayısıyla 200 devlet içinde çoğunu geçmişiz. İnanıyorum ki yeni nesil bizden çok daha yetkin, yeterli ve mevcut sorunları da çözecektir. Türkiye'ye güvenin, Türkiye sizinle daha güçlü olacaktır. Allah Türkiye'nin de sizlerin de yolunu, bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.



Vali Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir de törende teşekkür konuşması yaptı.



Programın sonunda, Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi iş birliğiyle hazırlanan "Bedel" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.



Törene, eski ulaştırma ve altyapı bakanları Ahmet Arslan, Mehmet Habib Soluk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.













