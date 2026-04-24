        Düzce'de balıkçılar kıyı avcılığından umutlu

        Düzce'de balıkçılar kıyı avcılığından umutlu

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, kıyı avcılığının bereketli geçmesini bekliyor.

        Giriş: 24.04.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çağdaş Özer, AA muhabirine, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

        Balıkçılığın hava koşullarından etkilendiğini belirten Özer, "Nisan 15 itibarıyla büyük endüstriyel balıkçıların avcılık sezonu kapandı. Kıyı balıkçılığı torik ve palamut avcılığı hariç devam ediyor. Yaz sezonu için lüfer, çinekop, istavrit ve tekir balıkları için balıkçılarımız hazırlanıyor. Bu ay içerisinde avlanma başlayacak." dedi.

        Özer, geçen sezonun balıkçılık açısından verimli geçmediğini dile getirerek, "Endüstriyel balıkçılıkta sezon kötü geçti. Bu balıkçılığı yapanların yanında Akçakoca'da kıyı balıkçılığı da mevcut. Küçük balıkçı dediğimiz kıyı balıkçılarımızın umudu var. Geçen yıl kötü geçti ama bu yıl hava koşulları mevsim normallerinde seyrediyor. Bu, bir şeylerin olumlu gideceğinin işaretidir. İnşallah güzel balıkçılık olacak. Şu an ilk gelecek balıklar, istavrit, çinekop ve lüfer olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

