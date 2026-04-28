Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yasadışı ekim yapılarak uyuşturucu madde satılacağı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azmimili Mahallesi'nde A.T'nin (32) evine operasyon düzenledi. Aramada 225 kök kenevir, 257 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

