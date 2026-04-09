Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yol kenarındaki fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı mevkisinde S.E. idaresindeki 81 BA 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada sürücü S.E. ile yanındaki oğlu S.E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.