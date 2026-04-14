Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla dönel kavşak çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla İstanbul Caddesi üzerinde 16 metre genişliğinde kalıcı dönel kavşak inşa edildiği kaydedildi.





Gerekli güvenlik önlemleri alınarak asfalt kesimi gerçekleştirilen bölgelerde peyzaj düzenlemesinin yapılacağı aktarılan açıklamada, çalışmaların hava şartlarıyla doğru orantılı olarak 7-10 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.



- "Ulusal Egemenlik Yüzme Şenliği" gerçekleştirildi





Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yüzme Şenliği, Bahçeşehir Yüzme Havuzu'nda yapıldı.



7 kulüpten, 7-13 yaş aralığındaki 180 sporcunun yer aldığı organizasyon kapsamında kız ve erkek sporcuların farklı yaş gruplarında mücadele etti, 18 ayrı kategoride yarışlar düzenlendi.



