        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı, heyelan riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı, heyelan riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Düzce'de sağanak nedeniyle heyelan riski taşıyan Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı, heyelan riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Düzce'de sağanak nedeniyle heyelan riski taşıyan Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı.

        Kent genelinde etkili olan sağanak, Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan Efteni Gölü'nü besleyen derelerde su seviyesini artırdı.

        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Gölyaka Belediyesi, bölgede meydana gelen ufak çaplı toprak kaymalarının oluşturduğu heyelan riski nedeniyle gölün adını taşıyan tabiat parkını ziyarete kapatma kararı aldı.

        Girişine güvenlik şeridi çekilen park, geçici süreyle kapatıldı.

        DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın devam ettiği kentte taşkın ve heyelan riski taşıyan bölgelerde çalışma yürütüyor.

        Bu arada, Melen Çayı'nın yükselmesi nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ın bazı kısımları suyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Düzce'de elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikap şarampole devrildi, 3 kişi...
        Mayıs ayında 60 santimetre kar yağdı Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ay...
        Köyden çıkmayan traktöre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ihlalli geçiş cezası Çi...
        Düzce'de şehrin kalbinde 3 park birbirine bağlanıyor Başkan Özlü çalışmalar...
        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
