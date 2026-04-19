        Unutulmaya yüz tutmuş bastonculuğu yaşatmak için 56 yaşında atölyeye girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sezai Kaşkır, Anadolu'nun köklü el sanatını yaşatmak için 56 yaşında başladığı baston yapımını 20 yıldır sürdürüyor.

        Kültürel mirasın önemli parçası olan ve uzun yıllar ustadan çırağa aktarılan baston yapımı, günümüzde sayılı ustanın elinde yaşatılmaya çalışılıyor.

        Kentte 60 yıldır saat tamiri ve satışı yapan 76 yaşındaki Kaşkır da unutulmaya yüz tutmuş dede mesleği bastonculuğu geleceğe taşımak için 20 yıl önce üretime başladı.

        Evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede bu zamana kadar yaklaşık 150 baston yapan Kaşkır, bir kısmıyla özel koleksiyon oluşturdu, kalanını yakın çevresine hediye etti.

        Kızılcık, ceviz, dut, bambu ağaçlarını tercih eden Kaşkır, bir baston yapmak için 1-3 ay arasında mesai harcıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na 2017'de layık görülen Kaşkır, uğraşını elinden geldiğince sürdürmek istiyor.

        - "Baston yapımında bahçemde yetiştirdiğim bambu ağacını da kullanıyorum"

        Sezai Kaşkır, AA muhabirine, bastonculuğun dede ve baba mesleği olduğunu belirterek, "Yapımını göre göre beni de merak salmış herhalde, bu zanaat babam öldükten sonra bana kaldı. Ben de bunu değişik modellerle geliştirdim." dedi.

        Baston üretiminde kızılcık, ceviz ve dut ağacının yanı sıra bahçesinde yetiştirdiği bambu ağacını da kullandığını belirten Kaşkır, yapım sürecini anlattı.

        Kaşkır, bastonun en önemli kısmının tutma yeri olduğuna işaret ederek, "Bastonların bence en kıymetlisi, sap kısmı manda boynuzundan yapılanları. Hem sanatsal bir görünümü var hem de sağı solu atmaz ve mikrop tutmaz." dedi.

        Bastonları ticari kaygıyla değil, tamamen sanatsal düşünceyle koleksiyon amaçlı yaptığını dile getiren Kaşkır, yaptığı bazı bastonları ise çevresindekilere hediye ettiğini söyledi.

        Kaşkır, zaman zaman baston yapımını öğrenmek isteyenler olduğunu ancak sabredemediklerini belirtti.

        Kadim zanaatı elinden geldiğince yaşatmayı sürdüreceğini ifade eden Kaşkır, "Dedem yapıyormuş, babam ileri taşımış, ben daha ileri taşıdım. Benden sonrakiler de daha güzelini yapsınlar istiyorum. Bu da bir Anadolu kültürü, hep aynı yerde durursa olmaz. Bu zanaatı daha ileriye taşısınlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
