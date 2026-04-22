        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramın anlam ve önemine dikkat çekerek, son günlerde yaşanan acı olaylara ilişkin toplumsal sorumluluk çağrısında bulundu.

        Giriş: 22.04.2026 - 16:43 Güncelleme:
        İba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan'ın, millet iradesinin tecelligahı olmasının yanı sıra çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olduğunu belirtti.


        Bu özel günün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir sorumluluk bilinci taşıdığını vurgulayan İba, 23 Nisan'ın hem bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi hem de çocuklara duyulan güvenin ifadesi olduğunu kaydetti.

        Bu yıl 23 Nisan’ın buruk bir atmosferde karşılandığını belirten İba, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırılara dikkat çekerek derin üzüntü duyduklarını ifade etti.


        İba, mesajında şu ifadelere yer verdi:


        "Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bugün, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı kutlarken, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve yürekleri yakan okul saldırılarının acısını da derinden hissediyoruz. Bu acılar, hepimizin ortak sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

        Çocukların sadece bugünün değil, yarının da teminatı olduğuna işaret eden İba, onların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesinin toplumun en önemli görevi olduğunu vurguladı.


        Hiçbir çocuğun korku içinde büyümemesi, hiçbir ailenin evladının güvenliği konusunda endişe duymaması gerektiğini belirten İba, "Bizler, çocuklarımızın daha güvenli, daha güçlü ve daha umut dolu bir Türkiye’de yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine de değinen İba, bu tür acıların ancak sevgi, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle aşılabileceğini belirtti.


        Mesajının sonunda çocukların bayramını kutlayan İba, "Başta Edirneli çocuklarımız olmak üzere ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bugünün barışa, kardeşliğe ve umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü, güvenle geleceğe yürüdüğü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

