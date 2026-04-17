Edirne Valisi Sezer, çocuklara güvenli alanlar oluşturulması gerektiğini belirtti:

Vali Sezer, Edirne Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği"ne katıldı.



Burada çocuk ve gençlik kitaplarının satışa sunulduğu yayınevi stantlarını gezen Sezer, Edirneli çocuk yazarlarla sohbet etti.



Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, Kahramanmaraş'taki okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Şenliğin 3 ay önce planlandığını, kitap fuarı, bilim ve eğlence unsurlarını içeren bir kurgu hazırlandığını ancak son olayın ardından eğlence kısmının programdan çıkarıldığını ifade eden Sezer, Trakya'nın en büyük çocuk kitap fuarının Edirne'de kurulduğunu belirtti.



Kültür şehri Edirne'de daha önce bu ölçekte bir kitap fuarı düzenlenmediğini aktaran Sezer, "Burada Trakya bölgesinin en büyük kitap fuarlarından birini gerçekleştiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuklarımızı hem kitapla hem bilimle hem de geleneksel oyunlarla buluşturmak için bir fırsat olarak gördük. Yaklaşık 50 bine yakın çocuğumuzun burayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu etkinlik sadece Edirne için değil, Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımız ve Trakya’da bulunan vatandaşlarımız için de önemli. Katılımcılar hem kitap alacak hem etkinliklere, söyleşilere katılacak hem de yazarlarla buluşacak.” diye konuştu.



Sezer, Edirne'nin bu tür etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini daha önceki programlarda gördüklerini söyledi.



Çocuklar ve gençler için faydalı program olmasını arzuladıklarını belirten Vali Sezer, “Son olaylar bize gösterdi ki çocuklarımıza güvenli alanlar oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ekran başından uzaklaştıracak aktivitelere ağırlık vermeliyiz. Spor, kültür ve diğer etkinliklerle daha fazla buluşturmalıyız. Bu tür fuar ve şenlikler de bunu sağlıyor. Bu alanlar, çocuklarımızın geleceğine ufuk açacak güvenli limanlardır.” dedi.



- Organizasyon hakkında



Toplamda 61 yayınevi ve 81 yazarın yer aldığı organizasyonda, yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.



Katılımcılar, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Program kapsamında ayrıca çocukların aktif katılımına yönelik kitap etkinlikleri, yaratıcı atölyeler ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.



Hikaye ve masal etkinliklerinin yanı sıra resim, illüstrasyon, drama ve müzik çalışmaları ile bilim, doğa, matematik ve teknoloji temalı uygulamalı atölyeler de şenlikte yer alacak.



Şenlik, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Balkan ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla devam edecek.



Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği, 26 Nisan’da sona erecek.

