Türkiye Yıldız, Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı.



Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk seansında 200 metre karışık ve 100 metre serbest yarışları yapıldı.



Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA muhabirine, yaklaşık 1000 sporcu ve 180'e yakın kulübün katılımıyla milli takım seçmelerini organize ettiklerini söyledi.



Sporcuların ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirten Atıl, "Yaz döneminde yüzülecek olan Avrupa şampiyonaları ve Akdeniz Oyunları gibi yarışmaların seçmelerini yapıyoruz. Çok önemli, çok değerli yüzücülerin katılımları mevcut. İnşallah hepsi en iyi derecelerini yapıp milli takımlarda yerlerini alacak. Edirne'mizin bize sunduğu imkanlar da üst düzeyde. Mükemmel bir havuz mükemmel bir ortam." dedi.



Seçmeler, 19 Nisan Pazar günü sona erecek.

