2. Edirne Koç ve Teke Mezatı, 22 Nisan'da düzenlenecek.



Edirne Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından Edirne Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenecek mezatta damızlık vasıflarına uygun hayvanlar satışa sunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Arif Hikmet Akbay, mezatın Trakya hayvancılığının güvenilir vitrini niteliğinde olduğunu belirtti.



Mezatın, üreticilere şeffaf fiyatlandırma ile sürülerinde genetik iyileştirme imkanı sunacağını ifade eden Akbay, şunları kaydetti:



"Üreticilerimiz mezatta genç toklulardan, rüştünü ispatlamış 4 yaşındaki deneyimli koçlara kadar her bütçeye ve ihtiyaca uygun damızlık bulabilecek. Mezatta sunulan tüm hayvanların sağlık kontrolleri ve fiziksel muayeneleri Birliğimiz tarafından titizlikle yapılacaktır. Sadece sağlıklı, aşılı ve damızlık vasıflarına uygun hayvanların satışına izin verilerek, alıcıların işletmelerine hastalık taşıma riski ortadan kaldırılacaktır. Bölgeye özgü Kıvırcık, Merinos, İle de France ve süt verimi yüksek keçi ırkları mezatta satışa sunulacaktır. Satışa çıkan her hayvan, Edirne'nin hayvancılık potansiyelini temsil eden en üst segment bireylerdir. Tüm yetiştiricilerimizi, emeğin değer bulduğu ve kalitenin tescillendiği 2. Edirne Koç ve Teke Mezatı'na bekliyoruz."

