        Edirne'de Havsa Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle açıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın Trakya'ya hizmet vereceğini söyledi.

        Giriş: 16.04.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Edirne İl Özel İdaresi ve Havsa Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen, 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli pazarın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sezer, törende yaptığı konuşmada, pazarın 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

        Eski yerinde de pazarın Trakya bölgesine önemli hizmetler sunduğunu belirten Sezer, "Daha modern tesislerde üreticimize daha iyi hizmet edecek şekilde yenilenen bir hayvan pazarımız var. Havsa Canlı Hayvan Pazarı Trakya'ya hizmet edecek." dedi.

        Vali Sezer, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle büyük bir matemin yaşandığını ifade ederek, yaşamını yitiren öğrencilere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de pazarın 17 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

        Modern yapısı, sosyal donatıları ve hijyen koşullarıyla üreticilere güzel bir hizmet sunacağını anlatan Ciğerci, "Pazar, vatandaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir ticaret ortamı sunacaktır. Toplam 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasitesine sahip bu pazar, bölgemizin hayvancılık potansiyeline katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

        Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de programda konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek pazarın açılışı yapıldı ve protokol üyeleri pazarı gezdi.

        Vali Sezer, pazara hayvanlarını getiren cambazlarla sohbet etti.

        Havsa Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından günün anısına 4 koç, Türk Kızılaya bağışlandı.

        Programa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğretmenlerden okul saldırılarına tepki
        Edirne'de öğretmenlerden okul saldırılarına tepki
        Edirne'de geçmişin izleri minik ellerle boyandı Edirne'de geçmişle geleceği...
        Edirne'de geçmişin izleri minik ellerle boyandı Edirne'de geçmişle geleceği...
        Edirne'de TAMP Yerel Düzey Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Edirne'de TAMP Yerel Düzey Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        MAGAME'den Vali Sezer'e ziyaret
        MAGAME'den Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'de çocuklar fayton boyama etkinliğine katıldı
        Edirne'de çocuklar fayton boyama etkinliğine katıldı
        Edirne'de köy yolları yenileniyor
        Edirne'de köy yolları yenileniyor