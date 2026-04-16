Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de tarihi köprülerinden ulaşım yarından itibaren tek yönden sağlanacak

        Edirne'de tarihi köprülerinden ulaşım yarından itibaren tek yönden sağlanacak

        Edirne'de tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım, yarından itibaren tek yönden sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Edirne'de tarihi köprülerinden ulaşım yarından itibaren tek yönden sağlanacak

        Edirne'de tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım, yarından itibaren tek yönden sağlanacak.


        Valilikten yapılan açıklamada, yaz dönemine ilişkin trafik düzenlemesi yapıldığı belirtildi.


        Düzenleme kapsamında şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikameti yönünde trafiğin artışının göz önünde bulundurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Akışın sağlıklı yürütülebilmesi ve tarihi köprülerin korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar çerçevesinde, yarın itibarıyla Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim tarihine kadar tek yön olarak uygulanacaktır. Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Bosnaköy mevkisindeki Süvari köprülerinden yapılabilecektir. Yine trafik akışının sağlıklı işlemesine yönelik, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

