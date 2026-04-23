Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı:

        Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 08:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajda bugün 23 Nisan'ın TBMM'nın kuruluşunun ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlamlı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edişinin gurur ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıdığını hatırlatan Sezer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu tarihi günü çocuklara armağan etmesi, çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi olduğu gibi, geleceğimizi emanet ettiğimiz nesillere verilen büyük sorumluluğun da en anlamlı göstergesidir." ifadesine yer verdi.

        Sezer, bayramın kentte pek çok program ve organizasyonla kutlanacağına işaret etti.

        Kutlamaların bir günle sınırlı tutulmadığına vurgu yapan Sezer, şunları kaydetti:

        "Bizler de bu anlamlı günü yalnızca bir günle sınırlı tutmayarak, 23 Nisan coşkusunu Millet Bahçesi’nde düzenlediğimiz Edirne Gençlik, Çocuk, Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Fuarı ile 26 Nisan’a kadar sürecek etkinliklerle çocuklarımızla buluşturuyoruz. Fuar alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlarken; aynı zamanda hayata geçirdiğimiz Edirne Genç Kart Projesi ile çocuklarımızı spora ve akademik başarıya teşvik ediyor, katıldıkları etkinliklerden puan toplayarak çeşitli ödüller kazanmalarına imkân sunuyoruz. Çocuklarımızın aktif katılımıyla zenginleşen bu çalışmaların, 23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

        Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar bayram vesilesiyle ülkemize gelirken, biz de serhat şehri Edirne’mizde düzenlediğimiz Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Balkan ülkelerinden gelen yüzlerce çocuğumuzu ağırlıyor; onlara Türk kültürünü, misafirperverliğini, örf ve adetlerini tanıtırken, aynı zamanda barış ve dostluğun geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan etkinliklerle şehrimizin farklı noktalarında bu coşkuya ortak olmalarını sağlıyoruz."

        Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri minnet ve şükranla anarak, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sezer, günün barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Minik öğrencilerden rehabilitasyon merkezi sakinlerine ziyaret
        Minik öğrencilerden rehabilitasyon merkezi sakinlerine ziyaret
        Down sendromlu Uğur'a polis yeleği giydirilip pastalı doğum günü sürprizi y...
        Down sendromlu Uğur'a polis yeleği giydirilip pastalı doğum günü sürprizi y...
        Polis olma hayali kuran gencin özel günü Emniyet'te kutlandı
        Polis olma hayali kuran gencin özel günü Emniyet'te kutlandı
        Edirne'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere...
        Edirne'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa