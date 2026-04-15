Edirne ve Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici, Saçlımüsellim ve Eskiköy'de yaptığı denetimlerde 31 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.