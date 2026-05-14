Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlandı

        Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlandı

        –Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlandı

        –Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

        Edirne Eczacılık Odası ve Trakya Üniversitesi tarafından anıta çelenk sunuldu.


        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

        Burada konuşma yapan Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi, 14 Mayıs'ın eczacılık mesleği açısından tarihi bir gün olduğunu belirtti.

        Çiftçi, tarihte ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarihte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Mesleğin 1839'dan bu yana bilimsel temeller, etik ilkeler ve halk sağlığının korunması üzerine inşa edildiğini vurgulayan Çiftçi, ''Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 30 bini aşkın toplum eczanesi, kamuda, akademide ve sanayide görev yapan 55 bin eczacı sağlık sistemimizin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir noktalarından biri olarak hizmet sunmaktadır.'' dedi.

        Türk Eczacıları Birliğinin bu yılki 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temasının ''Sağlıklı yaşamda toplum eczaneleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin gücü eczacı'' olarak belirlendiğini aktaran Çiftçi, sağlık sistemlerinin dünya genelinde koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalık yönetimi odaklı yeniden şekillendiğini ifade etti.

        Eczanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yılda yaklaşık 508 milyon reçete işlendiğini belirten Çiftçi, bunun eczanelerin sağlık sistemindeki kritik rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

        TÜİK verilerine göre nüfusun hızla yaşlandığını ve kronik hastalık yükünün arttığını kaydeden Çiftçi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda 30 milyon kişiye kronik hastalık taraması yapıldığını, 7 milyon yeni tanı konulduğunu ifade etti.

        Bu tanıların 6 milyonunun obezite, 700 bininin kardiyovasküler risk, 150 bininin hipertansiyon ve 500 bininin diyabet olduğunu aktaran Çiftçi, her üç kişiden birinin kronik hastalık riski taşıdığını vurguladı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Engelliler Haftası mesajı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Engelliler Haftası mesajı
        Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı
        Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı
        Kapıkule'de TIR'da uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara malzemeleri ele ge...
        Kapıkule'de TIR'da uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara malzemeleri ele ge...
        Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele...
        Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele...
        Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına...
        Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına...