        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 2. Koç ve Teke Mezatı düzenlendi

        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince 2. Edirne Koç ve Teke Mezatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:59 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenen mezatta yaptığı konuşmada, mezatların üreticilerin kaliteli damızlığa ulaşması ve küçükbaş üretiminin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü ve planladığı projelerle küçükbaş üretimine önemli destekler sağladığını belirten Köse, "Bakanlığımız ve Valilik kanalıyla yürütmeyi planladığımız bazı projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirerek vatandaşlarımızın hem kaliteli damızlığa ulaşmasını sağlayacak hem de sürdürülebilir hayvancılığı destekleyeceğiz." dedi.

        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay da bu yıl ikincisini düzenledikleri mezatı Trakya'nın ortak mezatı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Mezata katılan hayvanların sağlık ve kimlik kontrollerinin yapıldığını anlatan Akbay, "Hayvanların naklini, kan tahlilini ve diğer işlemleri birliğimiz karşılıyor. Üreticiye burada hiçbir şekilde yük bindirmiyoruz. Üreticinin buraya katılımını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Damızlık üreticisi Okan Saranlı da mezatın üreticilere damızlıklarını pazarlama şansı sunduğunu belirterek, birlik yönetimine teşekkür etti.

        Ali Kuday ise damızlık koçları bir arada görmenin üreticilere kolaylık sunduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Mezatın sunuculuğunu yapan Eskişehirli üretici Emre Tınaz da mezatların üreticiler için önemli ve değerli günler olduğunu vurguladı.

        İyi ve verimli bir sürü için kaliteli koçların varlığının önemli olduğunun altını çizen Tınaz, "İyi bir koçla güzel bir genetiğe sahip sürünüz olur." dedi.

        Mezatta 19 üreticinin Kıvırcık, Karacabey Merinosu, İle de France ve Tahirova koyunları ile Halep keçilerinden oluşan 54 damızlık satışa sunuldu.

        Damızlıklar 35 ila 85 bin lira arasındaki fiyatlardan satıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!

