        Edirne Haberleri Edirne'de dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

        Edirne'de dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı.

        Giriş: 06.05.2026 - 06:44
        Edirne'de dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı.


        Edirne Belediyesince Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından, bu sabah da Kakava ritüeli gerçekleştirildi.


        Şenlik alanına gelen vatandaşlar dans gösterilerini izledi, ardından Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı ya da alandaki ağaca astı.


        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da vatandaşlarla "Bolluk, bereket, barış, sevgi, huzur" yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.


        Gencan, gazetecilere, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin dileklerin nehre bırakılmasıyla sona erdiğini söyledi.


        Yurt içi ve dışından beklentinin üzerinde katılımla şenlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Gencan, "Baharın coşkusunu, neşesini, bolluğunu, bereketini, kardeşliğini ve dayanışma duygusunu hep beraber yaşadık. Burada bugün tutulan iyi niyetli tüm dileklerin kabul olmasını, ülkemiz ve insanlık için, huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum." dedi.


        - "Barış olsun"


        İzmir'den gelen Mehmet Ali Önsoy, daha önce de geldiği Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde bu yıl ilk kez dilekte bulunduğunu dile getirdi.


        Öncelikle sevgi, saygı ve mutluluk dilediğine işaret eden Önsoy, "Bugünün yüzyılında zaten savaşlar var. İnsanlar öncelikle barışı hak ediyorlar. Barış olsun. En büyük dileğim budur." diye konuştu.


        Edirneli Birgül Akgül Kaynak ise her yıl dileklerini bırakmak için Tunca Nehri'ne geldiğini anlattı. Dileklerini yazdığı kağıdı nehre bıraktığını vurgulayan Kaynak, "İnşallah herkesin dileği kabul olur." ifadesini kullandı.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

