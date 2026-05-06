        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri GÜNCELLEME - Edirne'de bıçaklı kavgaya karışan kadın yakalandı

        GÜNCELLEME - Edirne'de bıçaklı kavgaya karışan kadın yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan kadın Tekirdağ'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 20:34 Güncelleme:
        İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, yanında bulunan bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı Tekirdağ'da gözaltına aldı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından E.G. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

