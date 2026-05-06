GÜNCELLEME - Edirne'de bıçaklı kavgaya karışan kadın yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan kadın Tekirdağ'da yakalandı.



İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, yanında bulunan bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Polis ekipleri, kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı Tekirdağ'da gözaltına aldı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından E.G. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

