        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline enfeksiyon eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:41 Güncelleme:
        İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi salonunda yapıldı.

        Dr. Öğr. Üyesi Duygu Soydaş tarafından verilen eğitimde, sağlık, enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyondan korunma yöntemleri ele alındı.

        Eğitime kuruluş idarecileri ile çocuk, yaşlı, engelli ve kadın hizmet gruplarına doğrudan temas eden büro, meslek elemanları ve bakım personelleri katıldı.

        Açıklamada, eğitim faaliyetinin personelin kişisel, ailevi ve kurumsal bilgi birikimine katkı sağlamasının yanı sıra hizmet verilen gruplara yönelik farkındalığın artırılmasını amaçladığı belirtildi.

        Programın soru- cevap bölümünün ardından sona erdiği ifade edilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 2026 yılı boyunca hizmet içi eğitim programlarının planlı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

