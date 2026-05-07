Edirne'de asayiş

Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.



Zübeyde Hanım Caddesi'nde polis ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin alkollü olduğu tespit edildi.



Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.



- Park halindeki araca zarar verildiği iddiası



Edirne'de bir kişi, park halindeki aracına zarar verildiği iddiasıyla polise başvurdu.



Saray Yolu Sokak'ta E.Ö, aracını park ettiği yerde hasarlı bulduğunu belirterek A.E'den şikayetçi oldu.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Ablasını darp ve hakaretle suçladı



Edirne'de bir kişi, ablasının kendisini darp edip hakarette bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.



Çavuşbey Mahallesi'nde H.A, ablası Y.A'nın annesine zarar verdiği gerekçesiyle çıkan tartışmada kendisini darp ettiğini ve hakarette bulunduğunu öne sürdü.



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



- Sosyal medyadan hakaret iddiası



Keşan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden hakarete uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.C, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesaj gönderildiğini belirterek şikayetçi oldu.



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



- Ev sahibi hakkında şikayetçi oldu



Keşan'da bir kişi, ev sahibinin huzur ve sükununu bozduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.



İspat Cami Mahallesi'nde F.C.G, ev sahibi M.O'nun kendisini evden çıkarmaya çalıştığını ve mesajlarla baskı yaptığını öne sürdü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Motosiklet ile otomobil çarpıştı



Keşan'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde M.A'nın kullandığı motosiklet ile S.S.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün daha sonra hastaneye başvurduğu, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.



- Yaya geçidinde zincirleme kaza



Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.



Habib Hoca Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ö.S, yaya geçidinde yayaya yol vermek için durduğu sırada M.A'nın kullandığı motosikletin aracına arkadan çarptığını belirtti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







