Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi, oğlunun okul arkadaşının hakaretine maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.



Fatih Mahallesi'nde Ü.A, oğlunun okulda hakaret içerikli sözlere maruz kaldığını belirterek polise başvurdu.



Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.



- Otomobil ile motosiklet çarpıştı



Keşan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde S.Y'nin kullandığı otomobil ile E.Ö'nün kullandığı motosiklet çarpıştı.



Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.B. ile sürücü E.Ö yaralandı.



- Müstakil evde yangın çıktı



Uzunköprü'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Aşçıoğlu Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangının buzdolabının elektrik bağlantısından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

