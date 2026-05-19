Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

        Edirne'de, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 08:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

        Edirne'de, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Edirne'nin tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

        Hafta boyunca kentin mutfak mirası, yalnızca tarifler üzerinden değil, üretim teknikleri, paylaşım kültürü, ritüeller ve sofrada kurulan birliktelik anlayışıyla tanıtılacak.

        Program kapsamında Edirne tava ciğeri, Edirne bayram sofrası, coğrafi işaretli ürünler, Rumeli mutfağından nohut ekmeği ve Hıdırellez pilavı, Edirne saray mutfağından soğan dolması, avcı böreği, gaziler helvası ve gül şerbeti ile Anadolu ve Rumeli’nin ortak değeri keşkek ve İpsala kandilli mantısı sunulacak.

        Etkinlikler, Mimar Sinan Heykeli önü, Edirne Gastronomi Akademisi, Saraçlar Caddesi ve Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi noktalarda yapılacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Beraat etti
        Beraat etti
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de ay ve yıldızın büyüleyen buluşması
        Edirne'de ay ve yıldızın büyüleyen buluşması
        İYİ Parti Edirne teşkilatında Kuş ve Yüknü görevlerinden istifa etti
        İYİ Parti Edirne teşkilatında Kuş ve Yüknü görevlerinden istifa etti
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayr...
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayr...
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı
        Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa