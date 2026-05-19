Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Edirne'de, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Edirne'nin tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri ziyaretçilerle buluşturulacak.



Hafta boyunca kentin mutfak mirası, yalnızca tarifler üzerinden değil, üretim teknikleri, paylaşım kültürü, ritüeller ve sofrada kurulan birliktelik anlayışıyla tanıtılacak.



Program kapsamında Edirne tava ciğeri, Edirne bayram sofrası, coğrafi işaretli ürünler, Rumeli mutfağından nohut ekmeği ve Hıdırellez pilavı, Edirne saray mutfağından soğan dolması, avcı böreği, gaziler helvası ve gül şerbeti ile Anadolu ve Rumeli’nin ortak değeri keşkek ve İpsala kandilli mantısı sunulacak.



Etkinlikler, Mimar Sinan Heykeli önü, Edirne Gastronomi Akademisi, Saraçlar Caddesi ve Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi noktalarda yapılacak.







