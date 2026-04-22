Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, makamını Ayaz Şerafettin Tunç ve Defne Biga'ya bıraktı.

        Giriş: 22.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Geldi, belediye başkanlığı koltuğunu Ayaz Şerafettin Tunç ve Defne Biga’ya emanet etti.

        Temsili başkanlardan Tunç, Geldi'den Edirne gezisi talebinde bulunurken Biga da ilçedeki yollarla ilgili taleplerini iletti. Tunç ve Biga'nın talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.

        Geldi, ziyaretleri için çocuklara teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

        - ETSO Başkanı Irmak'tan 23 Nisan kutlaması

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Irmak mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Son günlerde yaşanan üzücü olayların etkisinin yüreklerde hissedildiğini ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın güvenliğinin her şeyden önce geldiğini bir kez daha vurguluyor, onların huzur ve güven içinde eğitim alabileceği bir ortamın sağlanmasını en temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Milli egemenliğin değerini bilmek, bu büyük mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum."

        - Balkan Pazarı başvuru ve kura süreci başladı

        Edirne Belediyesi tarafından kurulacak Balkan Pazarı’na ilişkin başvuru ve kura süreci başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazar yerinde faaliyet gösterecek esnafın belirlenmesine yönelik başvurular 22- 25 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi küçük salonda kabul edilecek.

        Başvuruların ardından, Edirne Pazarcılar Odasına kayıtlı esnafa yönelik kura çekimi 27 Nisan Pazartesi 13.00’de Balkan Pazarı alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek. İlk kura sürecinin ardından boş kalan tezgahlar için ikinci bir başvuru süreci yürütülecek.

        Bu kapsamda, çevre il ve ilçe pazarcı esnafından başvurular 28-29 Nisan tarihlerinde aynı salonda kabul edilecek, ardından kura çekimi 30 Nisan Perşembe 13.00’de Balkan Pazarı alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        Pazarın açılış tarihi, kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Belediyesi tarafından ilan edilecek.

        - Edirne Belediyesi 23 Nisan'ı Özgür Çocuklar Parkı’nda kutlayacak

        Edirne Belediyesi, olumsuz hava koşullarını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Özgür Çocuklar Parkı’nda kutlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre daha önce Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde yapılması planlanan program, Özgür Çocuklar Parkı’na taşındı.

        Sahne gösterileriyle başlayacak program farklı etkinliklerle sürecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaşanan acı olaylar nedeniyle bazı etkinlik ve konserlerin iptal edildiğini belirtti.

        Buna karşın çocukların emekleriyle hazırlanan programların gerçekleştirilmeye devam edeceğini aktaran Gencan, "Yaşanan olaylar sebebiyle planlanan bazı etkinlik ve konserleri iptal ettik. Ancak çocuklarımızın emekleriyle hayata geçirilen tüm etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

