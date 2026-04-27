Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri bisiklet turu düzenledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 bisikletlinin katıldığı turda Havsa, Osmanlı ve Hasköy rotasında yaklaşık 70 kilometre pedal çevrildi.



Tamamı asfalt zeminde gerçekleşen turda Osmanlı köyünde yemek molası da verildi.



Bisiklet turlarının devam edeceği belirtildi.



- Uzunköprü'de çocuk festivali düzenlendi



Uzunköprü Belediyesince 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen bilim etkinliğinde çocuklar çeşitli deneyler yaparak eğlendi.



Hazırlanan parkurda da birbirleriyle yarışan çocuklar keyifli vakit geçirdi.



- Okçuluk şenliği



Edirne'de okçuluk şenliği düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda okçuluk şenliği gerçekleştirildi.



Şenlik sonunda sporculara katılım belgesi verildi.

